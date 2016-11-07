У Сирії війська Асада обстріляли школу, загинуло 8 дітей (фото)
Сили режиму Башара Асада завдали ракетно-артилерійський удар по підконтрольному опозиції району Харестан провінції Дамаск. Загинуло 8 дітей, ще 15 поранені.
Про це повідомляє турецьке агентство Анадолу.
Представник сил цивільної оборони Алеппо Мухаммед Адем повідомив агентству, що під удар потрапила і будівля початкової школи "Бунет ель Мустакбель". Один зі снарядів розірвався на шкільному подвір'ї під час зміни.
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Поранених школярів розмістили у польових госпіталях.
Тим часом, авіація режиму Асада завдала ударів по району Хамуріє поблизу Дамаска, а ВКЗ Росії розбомбили населений пункт Урум на захід від сирійської столиці. Загинули три людини, є поранені.
Як повідомляв УНІАН, 6 листопада опозиційне угрупування «Демократичні сили Сирії» заявило, що починає операцію по звільненню Ракки від ИГИЛ.