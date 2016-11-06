"Гнів Євфрату": сирійська опозиція заявила про початок наступу на "столицю" ІДІЛ

Про це на прес-конференції заявив командир повстанців, передає РБК з посиланням на Reuters.

За словами командира угруповання, авіація країн - учасниць очолюваної США коаліції буде підтримувати сили опозиції при наступі на самопроголошену бойовиками столицю ІД Сама військова операція отримала назву «Гнів Євфрату». Опозиція закликала мирних жителів міста покинути райони, де присутні терористи.

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В операції буде брати участь близько 30 тис осіб, повідомляє французька радіостанція Europe 1 з посиланням на випущене комюніке «Демократичних сил Сирії».

У свою чергу міністр оборони Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що міжнародній коаліції на чолі зі США необхідно почати атакувати «столицю» терористичного угруповання «Ісламська держава» місто Ракку.

За його словами, це необхідно робити вже в той час, поки йде операція іракських військових і курдів спільно з коаліцією щодо звільнення іракського Мосула від бойовиків ІД.

«Боротьба з ІД входить в основну фазу разом з битвою за Мосул, але ще є території, включаючи Ракку», - сказав він.

Ле Дріан підкреслив, що в битві за Ракку не будуть брати участь наземні сили західних країн. За його словами, місцеві військові сили зможуть повернути контроль над Раккою за участю авіації міжнародної коаліції, яка буде наносити авіаудари.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 17 жовтня, почалася спецоперація по звільненню іракського міста Мосул від терористів "Ісламської держави". Як відомо, Мосул - найбільше місто під контролем бойовиків, з довоєнним населенням майже 2 млн. осіб, вважається "столицею" ІДІЛ в Іраку.