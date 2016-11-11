Обама віддав Пентагону наказ знайти і вбити лідерів "Ан-Нусри" в Сирії - ЗМІ

Про це повідомляє Washington Post з посиланням на представників американської влади, передає Дождь.

За даними газети, в ході операції будуть використані безпілотники.

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На рішення Обами вплинули останні дані американської розвідки про те, що «Аль-Каїда» створює у Сирії через «Ан-Нусру» велику базу і може зайняти позиції, які втрачає «Ісламська держава».

Цей крок підкреслює рішучість Обами в першу чергу вести в Сирії антитерористичну операцію, а не намагатися домогтися повалення президента Башара Асада, зазначає Washington Post.

Видання з посиланням на радників Обами зазначає, що президент США був все більш незадоволений тим, що Пентагон і американська розвідка не робили більше для боротьби з лідерами «Ан-Нусри», враховуючи відомості про зростаючу загрозу з боку терористичної організації.

Газета пише, що з початку жовтня США за допомогою безпілотників вбили чотирьох високопоставлених представників «Ан-Нусри». Остання атака проти угруповання була проведена 2 листопада.