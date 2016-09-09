У Сирії вбили одного з командирів угруповання "Фронт Нусра"
02:44, 09 вересня 2016Світ
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Один з командирів сирійського угруповання, раніше відомого як "Фронт Нусра", загинув в районі Алеппо.
REUTERS
Угрупування "Джабхат Фатех аль-Шам" ("Фронт завоювання Сирії") в "Твіттері" повідомило, що командир Абу Омар Саракеб загинув у результаті авіаудару в провінції Алеппо, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
В угрупуванні не уточнили, авіацією якої країни був нанесений удар.
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Агентство Рейтер з посиланням на джерело повідомляє, що Абу Омар Саракеб і інші загинули в селі Кафр Наха.
За непідтвердженими даними, убиті були також кілька інших високопоставлених членів угруповання.
Нагадаємо, "Фронт Нусра" змінив назву в кінці липня, одночасно обірвавши зв'язку з "Аль-Каїдою".
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