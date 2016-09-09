У Сирії вбили одного з командирів угруповання "Фронт Нусра"

Угрупування "Джабхат Фатех аль-Шам" ("Фронт завоювання Сирії") в "Твіттері" повідомило, що командир Абу Омар Саракеб загинув у результаті авіаудару в провінції Алеппо, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

В угрупуванні не уточнили, авіацією якої країни був нанесений удар.

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Агентство Рейтер з посиланням на джерело повідомляє, що Абу Омар Саракеб і інші загинули в селі Кафр Наха.

За непідтвердженими даними, убиті були також кілька інших високопоставлених членів угруповання.

Нагадаємо, "Фронт Нусра" змінив назву в кінці липня, одночасно обірвавши зв'язку з "Аль-Каїдою".