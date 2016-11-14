ЄС ввів санкції проти 17 міністрів та глави центробанку Сирії через репресії проти цивільних
Санкції також запроваджені проти 69 сирійських компаній.
Рада ЄС включила 17 міністрів і главу центробанку Сирії до переліку осіб, щодо яких діють обмежувальні заходи Євросоюзу проти сирійського режиму.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Ради ЄС.
Зазначається, що санкції введені через жорсткі репресії проти цивільного населення країни.
"Це рішення збільшує загальну кількість осіб, проти яких діють візові заборони і замороження рахунків, до 234", - йдеться у повідомленні.
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Крім того, запроваджені санкції проти 69 компаній. Санкції включають в себе нафтове ембарго, обмеження на окремі сфери інвестицій, замороження рахунків сирійського центробанку в ЄС, обмеження на експорт обладнання або технологій, що можуть бути використані для внутрішніх репресій, тощо.
Востаннє ці заходи були продовжені в травні 2016 року і діють до 1 червня 2017 року.
Нагадаємо, за період з 2011 року країни на Близькому Сході через "арабську весну" втратили $614 мільярдів.
Для підрахунків були використані прогнози економічного зростання арабських країн, зроблені до 2011 року. Це перша оцінка збитку, підрахована авторитетною міжнародною організацією.
При оцінці використовувалися в тому числі непрямі ефекти: наплив біженців, скорочення грошових переказів трудових мігрантів, спад в туристичному бізнесі.