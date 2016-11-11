ООН підрахувала, скільки коштували Близькому Сходу 5 років "арабської весни"

Економічна і соціальна комісія для Західної Азії ООН представила звіт, в якому зазначено, що втрати країн Близького Сходу склали 614 млрд доларів - це 6% ВВП регіону в 2011-2015 роках. Про це пише Російська служба ВВС.

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Для підрахунків були використані прогнози економічного зростання арабських країн, зроблені до 2011 року. Це перша оцінка збитку, підрахована авторитетною міжнародною організацією.

При оцінці використовувалися в тому числі непрямі ефекти: наплив біженців, скорочення грошових переказів трудових мігрантів, спад в туристичному бізнесі.

Як відомо, хвиля протестів в країнах арабського світу почалася в 2011 році. Зіткнення громадян з владою призвели до зміни режимів в чотирьох країнах і війнам в Лівії, Сирії та Ємені.

Протести в Сирії поступово переросли у громадянську війну, в яку зараз залучені Захід і Росія. Економічні втрати цієї країни оцінюються в 259 млрд доларів з 2011 року.

В країнах, де в результаті протестів змінилася влада, нові лідери так і не змогли впоратися з проблемами, які призвели до демонстрацій, констатують автори доповіді.