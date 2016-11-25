Путін вручив паспорт РФ актору Стівену Сігалу, який підтримує окупацію Криму

Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

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"У вас багато друзів в нашій країні, є і професійні плани. Наявність громадянства Росії, російського паспорта, полегшує, звичайно, спілкування з друзями і реалізацію цих планів", - сказав Путін на зустрічі з актором.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада російський лідер Володимир Путін підписав указ про надання російського громадянства американському актору, продюсеру, сценаристу, режисеру та музиканту Стівену Сігалу.

При цьому, на початку 2016 року Сігал, який підтримав окупацію Росією Криму, отримав сербське громадянство.