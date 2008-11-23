Саакашвілі: жоден українець не воював у російсько-грузинській війні

«Це все брехня. Жоден українець не воював на боці Грузії під час російсько-грузинського воєнного протистояння. Що стосується поставок зброї Грузії, то Україна не є головним постачальником зброї для Грузії», – заявив президент Грузії на прес-конференції в Києві в суботу.

Як повідомляє Радіо Свобода, Міхаїл Саакашвілі також висловив свої погляди на події в його країні.

«Я не думаю, що російська окупація триватиме вічно. Ця окупація має тимчасовий характер. Зараз боротьба, на жаль, триває, і ми будемо боротися до кінця цивілізованими європейськими методами», – сказав президент Грузії.

«Хто агресор? Росія чи Грузія? Але нога грузинського солдата ніколи не ступала на російську землю. А от Росія зараз окопувала 20 відсотків території Грузії і щотижня відбуваються різні провокації з боку кордону Південної Осетії», – заявив Міхеїл Саакашвілі.

«Якщо це просто так зійде Росії з рук, то небезпека загрожує іншим державам. І в тому числі моїй улюбленій Україні», – додав він.

Натомість грузинський керівник заявив: «Росії не вдалося досягти поставлених цілей у цій війні. Грузинська демократія не зруйнована. Вона ще буде жити довго. Росія також не перекрила важливі нафтопроводи та газопроводи».