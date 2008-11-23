Колишній аргентинський чиновник застрелився перед телекамерами

Колишній високопоставлений аргентинський чиновник, обвинувачений в тортурах і викраданнях людей під час правління в країні військової хунти, покінчив життя самогубством перед телевізійними камерами, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на АР.

Маріо Феррейра (Mario Ferreyra), який займав пост начальника поліції Аргентини під час військової диктатури 1976-1983 років, застрелився у п`ятницю після того, як дав інтерв`ю кабельному телеканалу Cronica, але камери ще не були вимкнені.

Відомо, що коли 63-річний Феррейра скоїв самогубство, в його будинок вже зайшли представники властей, щоб заарештувати колишнього чиновника за звинуваченнями в зникненні, тортурах і вбивствах дисидентів.

Під час шестирічного правління військової хунти в Аргентині тисячі людей пропадали без вісті за можливі зв`язки з дисидентами. За офіційними даними, близько 13 тисяч осіб зникли в ті роки, проте правозахисні організації вважають, що жертвами "брудної війни" стали 30 тисяч осіб.

Головними опонентами аргентинської хунти були ліві політики і прихильники пероністскої партії, що правила в країні з 1940-х років і проводила націонал-популістську політику. Багато хто з тих, хто намагався протистояти військовим, просто зник. Співробітники спецслужб викрадали своїх супротивників і скидали їх з літаків і вертольотів у море. Останки людей, з якими покінчили таким чином, так і не були знайдені.