У Грузії відзначають п'яту річницю Революції троянд

У Грузії в неділю відзначають п`яту річницю Революції троянд.

Напередодні увечері в телезверненні до грузинського народу Президент країни Михайло СААКАШВІЛІ сказав, що "не всі надії людей, що покладаються на "Революцію троянд", виправдалися, оскільки надії завжди перевищують можливості", повідомляє NEWSru.

При цьому М.СААКАШВІЛІ наголосив, що "головне виконано, Грузія відбулася як держава".

"Російська агресія погіршила і ускладнила перспективи відновлення нашої територіальної цілісності й завдала нашій економіці серйозної шкоди. Зараз нам як ніколи раніше потрібно бути обережними, терплячими, єдиними і зберегти віру майбутнє", - сказав М.СААКАШВІЛІ.

Влада Грузії у зв`язку з п`ятою річницею Революції троянд проводить низку урочистих заходів, у яких візьме участь, як повідомили в Держканцелярії, Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ.