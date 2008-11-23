Обама призначив прес-секретаря Білого дому (фото)

Новообраний Президент США Барак ОБАМА затвердив свого помічника з президентської кампанії Роберта ГІББСА (Robert Gibbs) на пост прес-секретаря Білого дому.

З такою заявою виступила перехідна адміністрація нового глави держави, повідомляє AFP.

37-річний Р.ГІББС, уродженець Алабами, виконував одну з ключових ролей в передвиборному штабі Б.ОБАМИ. На думку аналітиків, саме завдяки Р.ГІББСУ Б.ОБАМА зміг добитися такого швидкого зростання популярності, що згодом забезпечило йому переконливу перемогу на президентських виборах 4 листопада.

Крім того, як відзначає “Лента.ру”, керівником відділу зовнішніх зв`язків Білого дому стала Елен МОРАН (Ellen Moran), а її заступником - Ден ПФАЙФФЕР (Dan Pfeiffer).