Вибух на газопроводі в Азербайджані

Друге за величиною місто Азербайджану залишилося без газу через вибух на газопроводі, який стався вранці в неділю, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на "ANS-PRESS".

За попередньою версією, повідомляє агентство, через підвищення тиску розірвалася труба і газ загорівся.

При цьому "ані виконавча влада Гянджі, ані в АТ "Азерігаз" факт вибуху не підтверджують" і говорять, що "подача газу до Гянджу припинена через тріщину, що утворилася в трубопроводі", відзначає агентство.

В даний час бригади фахівців МНС, "Азерігаза" і представники виконавчої влади Гянджі знаходяться на місці події. За словами представника "Азерігаз", газопостачання міста буде повністю відновлено сьогодні до вечора.