Росія кине кораблі всіх флотів на боротьбу з піратами

Кораблі всіх флотів ВМФ Росії будуть залучені до боротьби з піратством в районі Африканського Рогу, заявив в інтерв`ю “РІА Новости” в неділю головком ВМФ РФ адмірал Володимир Висоцький.

"Присутність на регулярній основі в цьому проблемному регіоні означає виконання, як окремими кораблями, так і загонами кораблів всіх флотів, завдань забезпечення безпеки судноплавства в акваторії Аденської затоки і Африканського Рогу загалом", - сказав головком.

За його словами, Військово-морський флот Росії забезпечить регулярну присутність своїх кораблів у районі Африканського Рогу. "Це буде передбачено планами застосування флоту", - сказав Висоцкий.

"Перший досвід виконання поставлених завдань сторожовим кораблем "Неустрашимый" показує необхідність регулярної присутності в цьому районі рішучих дій сил ВМФ Російської Федерації. Об`єми цієї присутності визначатимуться обстановкою, що складається, в районі Сомалі", - заявив головком ВМФ РФ.

Він підкреслив, що планування дій кораблів ВМФ здійснюється відповідно до наростаючої статистики піратських нападів у районах інтенсивного судноплавства. Дії кораблів ВМФ Росії в цьому районі строго відповідатимуть документам ООН і міжнародному праву, а також існуючим угодам на двосторонній основі, відзначив головком.

У головкомі ВМФ ретельно аналізується обстановка в Аденській затоці і опрацьовується питання координації зусиль з кораблями ВМС іноземних держав, що знаходяться в районі, додав Висоцький.

За даними ООН, цього року біля берегів Сомалі зареєстровано 120 актів піратства, в ході якого було захоплено 35 торгових суден і 600 членів екіпажів. В цей час в полоні у піратів Сомалі знаходяться 280 осіб - членів екіпажів 14 суден, захоплених в Аденській протоці і Індійському океані.

У зв`язку з розгулом піратства біля узбережжя Сомалі компанії-судновласники, що займаються морськими перевезеннями, вживають заходів зі зміни маршрутів своїх суден в обхід небезпечних районів. Керівництво найбільшої в світі морської транспортної компанії A.P. Moller-Maersk раніше заявило, що через проблему піратства в районі торгові судна йтимуть не через Суецький канал, а в обхід, огинаючи мис Доброї Надії. Норвезька компанія Norway`s Frontline також розглядає варіанти зміни маршрутів.