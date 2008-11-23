Обстріляли кортеж автомобілів Качинського і Саакашвілі - ЗМІ

Колона автомобілів, в якій перебували президенти Польщі і Грузії Лех КАЧИНЬСКИЙ і Михайло СААКАШВІЛІ, було обстріляно в неділю на кордоні з Південною Осетією. Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на польський телеканал TVN24.

Президент Польщі в неділю, 23 листопада, прибув до Грузії для участі в урочистостях, присвячених 5-м роковинам Революції троянд. безпосередньо з тбіліського аеропорту Л.КАЧИНЬСЬКИЙ вирушив до табору біженців, які постраждали під час серпневого військового конфлікту на Кавказі.

«Коли ми доїхали до російського патруля, з їхньої (з російської – УНІАН) сторони пролунали постріли. Було як мінімум три серії пострілів з карабінів», - сказав в прямому ефірі телеканалу міністр в канцелярії глави Польщі Михал КАМІНЬСЬКИЙ, який у складі офіційної делегації перебував у колоні автомобілів.

«Це були напевно постріли з російської сторони, але не можу однозначно стверджувати, чи були ці постріли у повітря або в наш бік», - додав міністр.

Лімузин з М.СААКАШВІЛІ і Л.КАЧИНЬСЬКИМ не постраждав. У президентському кортежі було 5-8 автомобілів, уточнює телеканал.

У посольстві Польщі в Тбілісі підтвердили факт обстрілу кортежу. «Це правда. Сьогодні увечері на кордоні з Південною Осетією було обстріляно кортеж, в якому перебували президенти Польщі та Грузії», - повідомила по телефону секретар посла Польщі в Тбілісі.

За її словами, поки невідомо, хто стріляв.

«Президенти не постраждали. Проте програма візиту дещо змінилася, тому ми не знаємо, чи відбудеться призначена на вечір прес-конференція президента Л.КАЧИНЬСЬКОГО", - додала секретар польського посла.