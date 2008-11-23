У Південній Осетії заявляють, що в президентів вони не стріляли

Влада Південної Осетії заявляє, що ніякого обстрілу кортежу президентів Грузії та Польщі Леха КАЧИНЬСЬКОГО і Михайла СААКАШВІЛІ з боку республіки не було. Про це РІА “Новости” повідомили в комітеті інформації та друку Південної Осетії.

«Ніякої інформації по інциденту з кортежем президентів Грузії та Польщі ми не маємо в своєму розпорядженні. У будь-якому випадку південноосетинська сторона ніякого відношення до цього не має. З нашого боку ніякого обстрілу не було», - заявили в комітеті.

У міністерстві оборони Південної Осетії також заявили, що в неділю з боку підрозділів озброєних сил республіки вогонь у бік грузинського кордону не відкривався.

«Ніяких озброєних інцидентів на кордоні Південної Осетії та Грузії в неділю не зафіксовано», - сказав співрозмовник агентства з посиланням на інформацію оперативного чергового.

Як повідомляв УНІАН, польська влада заявила, що колона автомобілів, у якій перебували президенти Польщі та Грузії, була обстріляна в неділю на кордоні з Південною Осетією.

Л.КАЧИНЬСЬКИЙ в неділю прибув до Грузії для участі в урочистостях, присвячених 5-м роковинам "революції троянд". Безпосередньо з тбіліського аеропорту президент Польщі вирушив до табору біженців, які постраждали під час серпневого військового конфлікту на Кавказі.

Раніше про обстріл повідомив міністр в канцелярії глави Польщі Міхал КАМІНЬСЬКИЙ, який у складі офіційної делегації перебував у колоні автомобілів.

Постраждалих немає. За попередніми даними, пошкоджено два автомобілі, повідомляє агентство "Новости-Грузия" з посиланням на адміністрацію президента.

Інцидент було зафіксовано знімальними групами, які супроводжували в поїздці главу Польщі, повідомляє агентство.

В цілях безпеки програма візиту президента Польщі була змінена і було ухвалено рішення про повернення до Тбілісі. Очікується, що найближчим часом глави двох держав зроблять офіційну заяву для преси.

У посольстві Польщі в Тбілісі підтвердили факт обстрілу кортежу.