Трамп заявив, що не вірить звітам ЦРУ про втручання Росії у вибори в США

"Я думаю, що це смішно. Я думаю, що це просто ще один привід. Я не вірю в це", - сказав Трамп в інтерв'ю на "Fox News Sunday", передає Reuters.

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Крім того, Трамп звинуватив демократів у тому, що вони викладають в пресу повідомлення, які приходять з ЦРУ.

Як повідомляв УНІАН, раніше в ЦРУ заявили, що Росія втручалася в президентські вибори в США для того, щоб допомогти Трампу здобути перемогу. Джерела Washington Post повідомили, що ЦРУ встановило особи, нібито пов'язані з російською владою, які передали сайту WikiLeaks листи зі зламаного сервера Демократичної партії, у тому числі листи голови штабу Хілларі Клінтон Джона Подести.