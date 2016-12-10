Росія таки втручалася у вибори США: встановлено особи посередників, що надали допомогу Трампу - ЦРУ
08:34, 10 грудня 2016Світ
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ЦРУ вважає, що Росія втручалася в президентські вибори в США для того, щоб допомогти республіканцеві Дональду Трампу здобути перемогу.
Дональд Трамп / REUTERS
Про це повідомляє Washington Post з посиланням на джерела.
Джерела видання повідомили, що ЦРУ встановило особи, нібито пов'язані з російською владою, яка передала сайту WikiLeaks листи зі зламаного сервера Демократичної партії, у тому числі листи голови штабу Хілларі Клінтон Джона Подеста.
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На думку ЦРУ, ці особи мали на меті завдати шкоди передвиборної кампанії Клінтон і надати допомогу Трампу.
Раніше обраний президент США Дональд Трамп проігнорував звинувачення, що Росія зіграла якусь роль у листопадових виборах.
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