Росія таки втручалася у вибори США: встановлено особи посередників, що надали допомогу Трампу - ЦРУ

Про це повідомляє Washington Post з посиланням на джерела.

Джерела видання повідомили, що ЦРУ встановило особи, нібито пов'язані з російською владою, яка передала сайту WikiLeaks листи зі зламаного сервера Демократичної партії, у тому числі листи голови штабу Хілларі Клінтон Джона Подеста.

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На думку ЦРУ, ці особи мали на меті завдати шкоди передвиборної кампанії Клінтон і надати допомогу Трампу.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп проігнорував звинувачення, що Росія зіграла якусь роль у листопадових виборах.