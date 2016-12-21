Число жертв вибуху в Мексиці перевищило 30 осіб, 13 дітей отримали важкі опіки (фото, відео)
Число жертв вибуху на ярмарку феєрверків Сан-Пабліто в Мексиці зросло щонайменше до 31 особи, понад 70 осіб отримали поранення.
Як передає Російська служба Бі-бі-сі, близько 13 дітей, які отримали опіки понад 90% поверхні тіла, були відправлені до США на лікування, повідомив губернатор штату Мехіко Эрувиель Авіла.
Вибух стався на ярмарку в місті Тультепек, який знаходиться в 32 км на північ від Мехіко. Сан-Пабліто - один з найбільших і найвідоміших ярмарків феєрверків у країні.
За даними влади, ймовірною причиною вибуху були недостатні заходи безпеки на ринку.
Під час вибуху на ярмарку було багато відвідувачів, які купували феєрверки до Різдва і Нового року.
За словами очевидців, пожежа виникла раптово і стала швидко поширюватися. Натовп людей побіг від вогню і вибухів.
Велика частина прилавків та крамниць на ринку перетворилася у вкриті попелом уламки. Були пошкоджені будинки, що знаходилися поруч з ярмарком.
Ринок Сан Пабліто був сильно пошкоджений під час пожеж у вересні 2005 року. Тоді в результаті серії вибухів незадовго до Дня незалежності країни постраждали десятки людей.