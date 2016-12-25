МНС Росії підтвердило падіння військового літака в Чорному морі на шляху до Сирії

МНС Росії підтвердило падіння літака в Чорному морі.

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"В 5,5 км від берегової лінії знайдена масляниста пляма. В 1,5 км від берега - фрагменти лайнера, зокрема, стійка шасі. В акваторії Чорного моря виявлені особисті речі пасажирів літака", — повідомили в прес-службі Південного регіонального центру МНС Росії.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що зниклий російський військовий літак Ту-154 впав у Чорне море.

На борту літака знаходилася загалом 91 людина, у тому числі 83 пасажири - військовослужбовці Збройних сил РФ, а також артисти ансамблю імені Александрова, які летіли вітати з Новим роком військових Росії на авіабазі Хмеймім (Сирія), та дев'ять представників російських ЗМІ.