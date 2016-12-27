Сенатор Маккейн не вважає очевидним, що Трамп спробує скасувати санкції проти РФ
Голова комітету з питань збройних сил в Сенаті США (верхня палата Конгресу) Джон Маккейн не вважає очевидним, що обраний президент Дональд Трамп спробує скасувати санкції проти Росії.
Як повідомляє Delfi, про це Маккейн заявив під час візиту до Естонії.
За словами сенатора, для багатьох стало сюрпризом, що президентом США обрали Трампа, але він вірить, що відносини США з НАТО залишаться сильними.
У той же час Маккейн закликав й інші країни виконувати вимогу Альянсу про виділення 2% від ВВП на сферу оборони. "Треба пристосуватися і до агресивної поведінки Росії, але НАТО - найуспішніше союзницьке партнерство в новітній історії", - сказав Маккейн.
Він зазначив, що на зустрічі з прем'єр-міністром Естонії Юрі Ратасом обговорив питання кібербезпеки і зупинився на можливому впливі російських хакерів на результати виборів у США. "Немає сумніву, що росіяни зламали, але є сумнів, чи вплинуло це реально і відчутно на результати виборів", - додав Маккейн.
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Маккейна запитали, що оскільки Трамп явно прагне сильнішого співробітництва з РФ, що робитиме Конгрес у разі, якщо обраний президент спробує скасувати накладені на Росію через агресію в Україні санкції.
"Не очевидно, що новий президент спробує скасувати санкції. Сьогодні це ще не визначено. Поки Путін окупує Крим і вторгся в Україну, вірю, що хто б не був президентом, вірю, у що вірив Рейган: сила забезпечує мир. І присутність солдатів США в Естонії є тому підтвердженням. Найкращий спосіб запобігання діям Росії - наявність надійної і потужної військової сили і сильний оборонний альянс НАТО, в якому Естонія відіграє дуже важливу роль", - заявив сенатор.
На запитання, чи є чого боятися Естонії у зв'язку з обранням Трампа президентом, Маккейн відповів, що боятися нічого. " Естонія, яка стала вільною, сформувала свої відносини з НАТО, і НАТО - одна з найбільших історій успіху, і ці відносини не зміняться. Поведінка Росії, кібератаки та інше закликають нас зробити відносини ще ближчими", - сказав Маккейн. "Ми повернемося з повідомленням, що в Естонії має бути постійна присутність військ США", але з ротацією - додав він.