Маккейн: Путін - бандит і вбивця, з ним треба говорити з позиції сили

"Володимир Путін бандит, вбивця і агент КДБ. Давайте називати Володимира Путіна тим, ким він є. Чи означає це, що ви не повинні мати справу з ним або говорити з ним? Звісно, ви поговорите з ним. Але ви маєте робити це так, як робив Рональд Рейган, і саме з позиції сили", - сказав Маккейн в інтерв’ю телеканалу CBS.

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Маккейн заявив, що він стурбований позицією Трампа стосовно Росії, зокрема тим, що Трамп назвав "смішними" звіти ЦРУ щодо втручання Кремля у хід виборів у США.

"Я не знаю, що робити з цим, тому що зрозуміло, що Росія втрутилася. Незалежно від того, чи вони втрутилися у тій мірі, щоб вплинути на обрання певного кандидата, я думаю, що це предмет дослідження. Але факти річ уперта. Вони втрутилися у цю кампанію", - заявив Маккейн.

Він повідомив про намір створити комісію на двопартійній основі зі складу сенаторів з комітету розвідки, комітету закордонних справ і комітету з питань збройних сил для подальшого вивчення ступеня впливу і намірів Росії.