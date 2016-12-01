Американські конгресмени вводять обмеження на пересування територією США російських дипломатів

У США Конгрес увів додаткові обмеження для представників дипмісії РФ та ухвалив відповідний документ, пише ТАСС.

Зокрема, документ є частиною законопроекту про фінансування американських розвідслужб в 2017 фінансовому році і за нього проголосували 390 конгресменів, лише 30 виступили проти.

Нові правила закріплені в спеціальному розділі під назвою "Обмеження поїздок акредитованих дипломатів і консулів Російської Федерації в Сполучених Штатах".

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Так, у документі передбачається, що співробітникам російської дипмісії дозволяється здійснювати поїздки на відстані, що перевищують 25 миль (40 км) від будівлі посольства або консульства протягом календарного кварталу тільки в тому випадку, якщо у перший день цього періоду або в останній день попереднього кварталу директор Федерального бюро розслідувань запевнив профільні комітети Конгресу в тому, що за минулі чотири місяці відомство не зафіксувало жодних порушень даного режиму з боку дипломатів з РФ.

Документ також надає право директору ФБР скасувати описані вище обмеження, "якщо це буде сприяти роботі правоохоронних органів або національним інтересам США".

Однак у випадку прийняття такого рішення, він також буде зобов'язаний повідомити про це законодавців.

Нагадаємо, президент США Барак Обама та лідери п'яти країн Європейського Союзу - канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд, прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці, прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой та прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей погодилися зберігати санкції проти Росії до виконання нею Мінських угод.