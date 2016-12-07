РФ погрожує США дзеркальною відповіддю, якщо її дипломатів обмежать у пересуванні

Про це повідомляє Reuters.

Законопроект пропонує дозволити широкий спектр розвідувальної діяльності органів виконавчої влади США. Він вже схвалений обома розвідувальними комітетами і Палатою представників, але ще не Сенатом.

Посадові особи США звинуватили Росію кібератаках на політичні інститути, зокрема, на Демократичну партію під час президентської передвиборної гонки 2016 року. Представники розвідки зазначають, що в останні роки спостерігається зріст таємних зусиль Росії щодо впливу на зовнішню громадську думку.

Кремль, в свою чергу, заперечує причетність до хакерського скандалу США.

Новий законопроект пропонує в США створити спеціальний комітет по боротьбі з підпільними зусиллями Росії маніпулювати іноземної громадської думкою і зробити більш жорсткими правила щодо російських дипломатів в Сполучених Штатах, які зможуть від'їжджати від своїх дипломатичних установ далі, ніж на 25 миль (40,23 км), лише за певних умов.

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Російські дипломати, згідно законопроекту, повинні будуть надати попереднє повідомлення про такі поїздки і дозвіл буде надано, якщо ФБР повідомить Конгресу в письмовій формі, що дипломати дотримувалися правил подорожей в попередньому кварталі.

Марія Захарова, прес-секретар Міністерства закордонних справ Росії, повідомила журналістам в Москві, що пропоновані правила в разі їх реалізації призведуть до швидкої відплати Москви у відповідь.

"Вони (влада США) повинні мати на увазі, що дипломатія заснована на принципі взаємності. Простіше кажучи, американські дипломати в Росії будуть розглядатися таким же чином", – сказала Захарова.

Вона зазначила, що законопроект схожий на спробу замкнути сферу діяльності російських дипломатів в своєму посольстві і зробити їх роботу важче, і назвала пропозицію про створення спеціального комітету частиною «полювання на відьом», що минає за адміністрації Обами.