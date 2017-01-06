Нетаньяху допитали вдруге за тиждень у справі про корупцію

Про це повідомляє місцеве видання Haaretz.

Зазначається, що слідчі допитують прем'єр-міністра з менш серйозної з двох справ, пов'язаних з Нетаньяху. Поліція сподівається, що це допоможе пролити світло на другу річ, подробиці якої ще не були оприлюднені, пише видання.

2 січня слідчі три години допитували Нетаньяху. Дозвіл на допит було затверджено генеральним прокурором Авіхаєм Мандельблітом, який після попереднього розслідування вирішив, що існує достатньо доказів, аби порушити кримінальну справу.

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Мандельбліт раніше доручив співробітникам прокуратури перевірити звинувачення на адресу Нетаньяху про отримання ним €1 млн від французького бізнесмена Арно Мімрана, який був засуджений за шахрайство.

У грудні 2016 року член Кнесету Ерел Маргаліт, а також адвокат і активіст Ельдад Янів подали клопотання до Вищого суду справедливості з вимогою до Мандельбліта відповісти, чому розслідування щодо Нетаньяху не було розпочато.

28 грудня 2016 року генпрокурор дозволив почати розслідування.