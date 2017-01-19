Маккартні подав до суду на Sony Music через права на 250 пісень

Про це повідомляє republic.ru з посиланням на Bloomberg.

За даними агентства, музикант претендує на 250 композицій, розміщені в каталозі компанії. Sony Music назвала позов «непотрібним і передчасним», пише Reuters.

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Про те, що Маккартні вирішив відновити права на написані у співавторстві з Джоном Ленноном композиції, стало відомо в березні 2016 року. Тоді музикант подав запит до Бюро авторського права США з проханням повернути йому 32 пісні.

У відомстві заявили, що, згідно законодавству, вимагати свої права Маккартні може через 56 років після першої публікації – в 2018 році.