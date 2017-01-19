Маккартні подав до суду на Sony Music через права на 250 пісень
06:28, 19 січня 2017Світ
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Один із засновників групи The Beatles Пол Маккартні подав у нью-йоркський суд на Sony Music, вимагаючи повернути права на написані ним пісні.
Пол Маккартні / REUTERS
Про це повідомляє republic.ru з посиланням на Bloomberg.
За даними агентства, музикант претендує на 250 композицій, розміщені в каталозі компанії. Sony Music назвала позов «непотрібним і передчасним», пише Reuters.
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Про те, що Маккартні вирішив відновити права на написані у співавторстві з Джоном Ленноном композиції, стало відомо в березні 2016 року. Тоді музикант подав запит до Бюро авторського права США з проханням повернути йому 32 пісні.
У відомстві заявили, що, згідно законодавству, вимагати свої права Маккартні може через 56 років після першої публікації – в 2018 році.
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