Президент Мексики обіцяє відстоювати права мігрантів у діалозі з США

Про це пише Бі-Бі-Сі.

"Рішення - в діалозі і переговорах, а не в конфронтації або підпорядкуванні", - заявив Ньєто.

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Він також повідомив, що Мексика має намір підтримати збереження Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (НАФТА) між США, Мексикою і Канадою, яку президент США Дональд Трамп піддавав критиці.

"Очевидно, що у США з'явилося нове бачення зовнішньої політики. Мексика повинна бути націлена на захист своїх національних інтересів", - зазначив Ньєто.

Мексиканський президент також прокоментував погрози Трампа побудувати нову стіну на кордоні Сполучених Штатів і Мексики, щоб захистити країну від нелегальних мігрантів, серед яких є наркодилери.

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Трамп також стверджував, що будівництво має проводитися за рахунок Мексики, але обіцяв пізніше відшкодувати ці витрати.

Однак, за словами Ньєто, Мексика "не вірить у стіни, але вірить в мости".

"Мексика знаходиться у вигідній позиції між Атлантичним і Тихим океанами. Це природний міст для торгівлі з іншими регіонами", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, раніше президент Мексики Енріке Пенья Ньєто заявив, що влада країни не будуть платити за будівництво стіни на американо-мексиканському кордоні, яку має намір побудувати обраний президент США Дональд Трамп.