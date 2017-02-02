ЗМІ повідомили про намір Білорусі вийти із союзу з Росією

Про це з посиланням на джерело повідомило російське інформаційне агентство REGNUM.

Видання зазначає, що в Москві з розумінням ставляться до бажання влади республіки бути незалежною державою за аналогією з «братньою Україною». У цьому зв'язку, як зазначило джерело, у Москві не будуть робити гучних заяв щодо підготовки Мінська до виходу з Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), ОДКБ і, можливо, Союзної держави Росії і Білорусі.

«Разом з тим усім відповідальним особам в Мінську необхідно розуміти, що не може бути незалежності тільки на словах. Незалежність — це весь комплекс життєдіяльності держави, починаючи від політики і ідеології і закінчуючи фінансами та економікою. Якщо керівництво Білорусі вирішило піти таким шляхом, шляхом виходу на стежку «економічної війни», то ніяких питань дана стратегія розвитку білоруської держави викликати не буде», – йдеться у публікації.

При цьому, як зазначило джерело ІА REGNUM, при будь-якому розвитку подій білоруський народ завжди буде вважатися братнім, незалежно від політики центрального керівництва.

Як раніше повідомляв УНІАН, 1 лютого голова ФСБ Росії Олександр Бортніков наказав ввести режим прикордонної зони вздовж російсько-білоруського кордону.

МЗС Білорусі відреагував на створення прикордонної зони, заявивши, що Росія не попереджала про це.

У Росії створення прикордонної зони на кордоні з Білоруссю пояснили рішенням Мінська запровадити п'ятиденний безвізовий режим для громадян Євросоюзу і США.