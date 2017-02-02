"Поки придумали так": у Росії пояснили створення прикордонної зони з Білоруссю

Про це розповіло високопоставлене джерело в адміністрації президента Росії, передає Дождь.

Рішення Москви пов'язано "з міграційними і терористичними загрозами", пояснюють у Держдумі.

"Росія повинна була щось зробити у зв'язку з історією з візами, поки придумали так", — сказав співрозмовник в Кремлі. За його словами, з відносинами Мінська і Москви "все буде добре".

Джерело в АП Росії також засумнівалося в тому, що Білорусь може вийти зі складу Євразійського економічного союзу й Організації договору про колективну безпеку. Раніше про таку можливість повідомило агентство Regnum з посиланням на неназване джерело.

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Глава думського комітету у справах СНД Леонід Калашников зазначив, що "у зв'язку із загостренням міграційної проблеми" пропускні пункти створюють й країни ЄС, у тому числі держави Шенгенської угоди.

Раніше, 9 січня 2016 року, президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ, який дозволить громадянам 80 країн, у тому числі США і всіх держав ЄС, перебувати в країні без візи протягом п'яти днів.

Про рішення Росії встановити прикордонну зону на кордонах Смоленської, Псковської і Брянської областей з Білоруссю стало відомо 1 лютого.

Представник МЗС Білорусі Марія Ваньшина заявила, що Росія не попередила республіку про своє рішення встановити прикордонну зону.