Журнал Playboy відновлює традицію публікації фото оголених моделей

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

За словами креативного директора видання Купера Хефнера, торішнє рішення про відмову від таких знімків було помилкою.

"Оголеність ніколи не була проблемою... Сьогодні ми повертаємо наш стиль і знову стаємо тими, ким були раніше", - написав Хефнер в Твіттері.

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Багато користувачів соцмереж сприйняли рішення редакції з радістю, проте деякі зазначали, що воно було прийнято через падіння продажів журналу на тлі доступності безоплатної порнографії.

У березневому номері журналу також з'явиться стаття актриси Скарлетт Бірн, присвячена запущеній в США кампанії Free the Nipple, активісти якої вимагають запровадження правил, що дозволяють жінкам показувати груди на публіці.

Журнал Playboy був заснований в 1953 році Х'ю Хефнером, а в 2016 році він припинив публікувати фото оголених моделей.

Власники видання пояснили це рішення тим, що інтернет зробив еротику старомодною, тому журнали на цю тематику перестали приносити прибуток.

Тиражі Playboy в 1970-і роки досягали 5,6 млн примірників, однак у минулому році впали до 700 тисяч.