Обама оголосить про нові призначення на ключові силові пости

Обраний президент США Барак Обама проведе у п`ятницю у Вашингтоні прес-конференцію, повідомив штаб перехідної адміністрації Обами.

Офіційно тему прес-конференції не оголошували, але з посиланням на свої джерела відразу декілька американських ЗМІ повідомили, що Обама оголосить про подальші призначення на ключові "силові" пости в своїй майбутній адміністрації.

Обама, як очікується, на пост директора ЦРУ офіційно висуне кандидатуру 70-річного Леона Панетті - колишнього глави апарату співробітників Білого дому в адміністрації президента США Білла Клінтона.

Обраний президент США оголосить також про своє рішення висунути на пост директора національної розвідки США, який очолює всі 16 американських спецслужб, колишнього главу Тихоокеанського командування ВМС США адмірала у відставці Денніса Блера, якому 61 рік.

Обама також оголосить про призначення Джона Бреннана помічником президента США з внутрішньої безпеки і заступником радника президента США з національної безпеки в питаннях боротьби з тероризмом.

РІА "Новости"