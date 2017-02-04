Президент Молдови хоче надати Придністров'ю особливий статус

Про це Додон повідомив на своїй сторінці у Facebook після переговорів з чинним головою ОБСЄ Себастьяном Курцем.

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"Процес придністровського врегулювання має завершитися реінтеграцією Молдови і Придністров'я, причому з особливим статусом останнього всередині країни", - зазначив він.

Додон також висловив надію на те, що Курц вплине на розвиток процесу переговорів щодо врегулювання придністровського конфлікту.

Раніше Додон заявляв, що на території Республіки Молдова не повинно бути і в кінцевому підсумку не залишиться ніяких іноземних військ.

Щодо політичного вирішення придністровської проблеми, глава Молдови наголосив, що підсумкове рішення прийматиме народ. "У ході обговорень ми виробимо прийнятне рішення, і з ним вийдемо до народу, запитаємо в нього за допомогою референдуму. Скаже так - добре, ні - ні. Останнє слово буде за громадянами Молдови", - пообіцяв Додон.