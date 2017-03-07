Лондонський міст закрили через небезпеку вибуху

Про це пише "Європейська правда", посилаючись на Metro.

Видання відзначає, що рух по мосту та в прилеглих кварталах закритий після того, як поліція перевіряла повідомлення про "підозрілий" транспортний засіб. Тривога, як виявилося, була помилковою.

На місці працюють поліцейські, сапери та пожежники.

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"Рух мостом був закритий в обидва боки, а залізничний вокзал, що знаходиться поруч, також був закритий в якості запобіжного заходу", – йдеться у повідомленні видання.

З місця події та навколишньої території була проведена евакуація людей, щоб запобігти можливим жертвам.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Австралії літак врізався у торговий центр. Тоді пять людей загинуло.