Лондонський міст закрили через небезпеку вибуху
Поліція Лондона перекрила рух по Лондонському мосту після повідомлення про "підозрілий" автомобіль.
Про це пише "Європейська правда", посилаючись на Metro.
Видання відзначає, що рух по мосту та в прилеглих кварталах закритий після того, як поліція перевіряла повідомлення про "підозрілий" транспортний засіб. Тривога, як виявилося, була помилковою.
На місці працюють поліцейські, сапери та пожежники.
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"Рух мостом був закритий в обидва боки, а залізничний вокзал, що знаходиться поруч, також був закритий в якості запобіжного заходу", – йдеться у повідомленні видання.
З місця події та навколишньої території була проведена евакуація людей, щоб запобігти можливим жертвам.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Австралії літак врізався у торговий центр. Тоді пять людей загинуло.