В Австралії літак врізався у торговий центр: п'ятеро загиблих (фото)

У вівторок неподалік від австралійського Мельбурна легкомоторний літак врізався в торговий центр. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

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Керівник поліції штату Вікторія Ліза Невілл повідомила, що п'ятеро людей летіли чартерним рейсом на острів Кінг у Бассовій протоці, який входить до складу штату Тасманія, всі вони загинули. Торговий центр у момент інциденту був закритий.

Поки поліція не має даних про інших жертв катастрофи. Правоохоронці вважають удачею, що в момент аварії ніхто не знаходився поблизу магазину або на парковці поруч з ним. Поліція збирається розслідувати причини катастрофи. Влада Австралії припускає, що причиною катастрофи могла стати відмова двигуна. Літак не встиг подати сигнал лиха.

Представник одного з магазинів, розташованих в торговому комплексі, повідомив, що літак врізався в складське приміщення. За даними компанії, ніхто з її персоналу не постраждав. На кадрах в місцевих ЗМІ видно, що в приміщенні почалася пожежа і з нього йде чорний дим. Свідки також повідомляють про великий вибух у момент, коли літак врізався в будівлю.

"Я відразу можу сказати, що сталося щось жахливе, вибух був приблизно 30 метрів заввишки", - заявив газеті Herald Sun Мікі Кахілл.

Поліція провела евакуацію людей із зони аварії. Були перекриті шосе, що знаходяться поруч.

Прем'єр-міністр штату Вікторія Деніел Ендрюс назвав це найважчим авіаційним інцидентом у штаті за останні 30 років.