Екс-радник Трампа не повідомив про контакти з російською студенткою - ЗМІ

Колишнього радника з нацбезпеки США Майкла Флінна звинуватили в приховуванні ще одного контакту з російською стороною, як повідомляє "Новое Время", посилаючись на The Wall Street Journal.

Згідно з повідомленням, Майкл Флінн не повідомив Пентагон про те, що розмовляв зі студенткою, яка має подвійне (російсько-британське) громадянство, на конференції з безпеки у Великобританії в 2014 році, коли обіймав посаду директора Розвідувального управління Міноборони США.

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За інформацією співрозмовників газети, йдеться про Кембриджський семінар із розвідки (Cambridge Intelligence Seminar), що проходив у лютому 2014 року і зібрав колишніх співробітників розвідки. Там, як повідомляє газета, Флінн спілкувався зі Світланою Лоховою, яка на той момент була студенткою і вивчала історію російської розвідки.

Джерела видання стверджують, що Флінн не повідомив співробітників служби безпеки Пентагону про бесіду, що відбулася між ним і Лоховою.

Будучи директором Розвідувального управління Міноборони США Флінн повинен був проінформувати представників Пентагону про свої контакти з представниками зарубіжних країн, особливо з таких "ворожих країн" як Росія, підкреслюють співрозмовники газети.

Як повідомляв УНІАН, раніше конгресмен-демократ розповів, що колишній радник Трампа Майкл Флінн отримував гроші від російських авіакомпанії та компанії із кібербезпеки.