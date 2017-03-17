Екс-радник Трампа з нацбезпеки Флінн отримував гроші від російських компаній – конгресмен
Конгресмен-демократ розповів, що колишній радник Трампа отримував гроші від російських авіакомпанії та компанії із кібербезпеки.
Колишній радник президента США Дональда Трампа Майкл Флінн отримав від російських компаній понад 67 тисяч доларів. Про це, за ствердженням конгресмена-демократа Елайджи Каммінґса, свідчать оприлюднені ним документи, передає «Радіо Свобода»,
За словами конгресмена, Флінн отримав 11 тисяч 250 доларів за два виступи у Вашингтоні – один у серпні 2016 року від російської авіакомпанії «Волга – Дніпро», інший – у вересні того ж року від американської дочки російської компанії з кібербезпеки «Лабораторія Касперського».
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Нагадаємо, стало відомо, що екс-радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майкл Флінн, а також зять Трампа - старший радник Джаред Кушнер в грудні 2016 року зустрічалися в російським послом в США Сергієм Кисляком.