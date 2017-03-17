Екс-радник Трампа з нацбезпеки Флінн отримував гроші від російських компаній – конгресмен

Колишній радник президента США Дональда Трампа Майкл Флінн отримав від російських компаній понад 67 тисяч доларів. Про це, за ствердженням конгресмена-демократа Елайджи Каммінґса, свідчать оприлюднені ним документи, передає «Радіо Свобода»,

За словами конгресмена, Флінн отримав 11 тисяч 250 доларів за два виступи у Вашингтоні – один у серпні 2016 року від російської авіакомпанії «Волга – Дніпро», інший – у вересні того ж року від американської дочки російської компанії з кібербезпеки «Лабораторія Касперського».

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Нагадаємо, стало відомо, що екс-радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майкл Флінн, а також зять Трампа - старший радник Джаред Кушнер в грудні 2016 року зустрічалися в російським послом в США Сергієм Кисляком.