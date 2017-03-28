Правозахисники заявили про катування затриманих на мітингу проти корупції у Москві

Російські правозахисники заявили про катування затриманих на мітингу проти корупції в Москві. Про це йдеться в заяві засновника Gulagu.net Володимира Осєчкіна на ім'я прокурора Москви Володимира Чурікова, яку має в своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, повідомляється, що затриманих на мітингу проти корупції помістили в завідомо переповнені камери; у камерах, розрахованих на 2 людини (2 ліжка = 2 індивідуальних спальних місця), утримували по 4-6 затриманих.

Відзначається, що, фактично до затриманих застосовано катування шляхом позбавлення сну, харчування, питної води (людям доводиться спати по черзі по 1,5-2 години, деяким доводиться спати просто на підлозі).

Крім того, на момент перевірки 22:15 - вечерю не було надано жодному із затриманих (факт катування шляхом позбавлення їжі, катування голодом).

Також у камерах не працювала належним чином вентиляція, приприлив повітря розрахований на утримання в кожній камері по 2 людини максимум, проте в камерах утримували по 4-7 людей і наразі їм душно, є ризик передачі захворювань повітряно-крапельним шляхом.

Також затримані висловили скаргу за фактом неоформлення протоколу затримання протягом більше 6 годин із моменту фактичного затримання (підроблення), підроблення документів і підстав для затримання, утримання затриманих на холоді при температурі нижче +3 перед відділенням МВС «Богородське» (куди їх доставили й не прийняли) протягом більше 3 годин.

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Матраци було видано ввечері 27 березня, тобто більше доби затримані були змушені по черзі спати на дерев'яних настилах-ліжках. Постільну білизну й рушники їм не видавали.

Також співробітники МВС не повідомили родичів затриманих про їхнє місцезнаходження.

«Російська влада без наявності на те законних підстав затримала небайдужих громадян, які протестували проти корупції, під час затримання співробітники правоохоронних органів до них застосували необґрунтоване насильство, в подальшому їх помістили в завідомо переповнені камери, піддавши їх нелюдському поводженню і катуванням на порушення ст. 3 Європейської конвенції», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня в Москві в ході масової акції протесту проти корупції було затримано щонайменше 1030 осіб.