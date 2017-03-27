Обшук в офісі ФБК Навального: люди в цивільному винесли техніку, приміщення опечатали (відео)

Після обшуку в офісі Фонду боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального, який закінчився трохи пізніше опівночі 27 березня, невідомі люди в цивільному і двоє поліцейських винесли звідти комп'ютерну техніку і, можливо, ще якісь речі. Про це повідомив співробітник Фонду Дмитро Масальський. На підтвердження він оприлюднив відеозапис.

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За словами Масальского, обшук відбувався за відсутності директора і співробітників ФБК і адвокатів, всіх їх з самого початку і до закінчення заходу не пускали далі ліфтового майданчика.

Прес-секретар Навального і ФБК Кіра Ярмиш повідомила, що співробітників Фонду затримали.

"Евакуація будівлі, затримання співробітників до ранку - все, лише б отримати доступ до наших комп'ютерів і інформації про нових розслідуваннях. Ніби на нашу роботу можна вплинути, вкравши техніку", - написала в "Твіттері" Ярмиш.

Евакуація будівлі, затримання співробітників до ранку - все, лише б отримати доступ до наших комп'ютерів і інформації про нових розслідуваннях — Кіра Ярмиш (@Kira_Yarmysh) March 26, 2017

ФБК оточений поліцією досі. Нікого не пускають pic.twitter.com/Bemi3Dov19 — Влад Романцов (@vlar_rus) March 27, 2017

"Це не обшук. Це крадіжка техніки людьми в погонах!!! З офісу винесли техніку, включно з моїм ноутбук (за сумкою визначили)... Сам офіс опечатали", - розповіла в "Твіттері" юрист ФБК Любов Соболь.

В офіс ФБК як і раніше нікого з працівників не пускають, близько вхід в нього залишається чергувати поліція. https://t.co/PWG1DUUedt — Соболь Любов (@SobolLubov) March 26, 2017

Директор фонду Роман Рубанов в "Твіттері" повідомив, співробітників ФБК у Данилівському Відділі внутрішніх справ допитали у кримінальній справі за ст. 282 " Збудження ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності) і ст. 318.

Станом на 9 ранку 27 березня офіс залишається опечатаним.

Евакуація будівлі, затримання співробітників до ранку - все, лише б отримати доступ до наших комп'ютерів і інформації про нових розслідуваннях — Кіра Ярмиш (@Kira_Yarmysh) March 26, 2017

Співробітників ФБК в ОВС Данилівському допитали по кримінальній справі ст. 282 і ст. 318. — Рубанов Роман (@rrubanov) March 26, 2017

Як повідомляв УНІАН, затримані співробітники ФБК вели інтернет-трансляцію про масові акції проти корупції, які відбулися в Росії 26 березня. Серед затриманих – керівник виборчого штабу Олексія Навального Леонід Волков, якого підозрюють в екстремізмі.

Навального також затримали в неділю в Москві перед початком організованого ним антикорупційного мітингу, що проходив в центрі російської столиці.

За попередніми даними ВВС-Інфо, під час масових протестів у Москві 26 березня на Тверській вулиці і було затримано близько 1030 осіб. Їх розвезли до 51 відділення поліції. Станом на 3 ночі ще не всі затримані відпущені з ВВС: щонайменше 120 залишалися у відділеннях.

Щонайменше у 22 ВВС затриманих допитували співробітники Слідчого комітету — за окремими даними, у зв'язку з травмою, яку вдень отримав співробітник поліції на Тверській вулиці (СК порушив кримінальну справу за 317 ст. КК). При цьому затриманим і ставили питання з приводу цілей відвідування протестної акції та отримували вони самі травми в ході затримання.

Більшість людей вже відпущені з відділень. Затриманих оформили за статтею 20.2 КоАП, яка передбачає штраф до 20 тисяч рублів за "порушення учасником публічного заходу встановленого порядку проведення зборів". На них чекає судова тяганина.