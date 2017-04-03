Метрополітен Петербурга підтвердив інформацію про вибух у вагоні (відео)

У вагоні петербурзького метрополітену вибухнув невстановлений предмет, повідомила прес-служба підземки, як повідомляє "Інтерфакс".

"Станції "Технологічний інститут" та "Сінна площа" закриті на вхід і вихід. Потяги слідують без зупинки. Відбувається евакуація пасажирів зі станцій, є постраждалі. Імовірно, у вагоні стався вибух невстановленого предмета", - йдеться в повідомленні.

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Як передав кореспондент "Інтерфаксу", по гучному зв'язку в метрополітені повідомляють, що станції метро "Сінна площа", "Технологічний інститут-1" та "Площа повстання" закриті.

Джерело повідомило "Інтерфаксу", що за попередньою інформацією, в метро Санкт-Петербурга сталося два вибухи невеликої потужності - по 200-300 грам в тротиловому еквіваленті. За його словами, епіцентр знаходився в вагоні, є постраждалі.

При цьому користувачі соцмереж публікую фотографії, на яких видно задимлення на станції і пошкоджений вагон. За їх словами, в метро стався вибух, є жертви.