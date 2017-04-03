Вибух у Петербурзі: російські експерти висунули версію про терориста з "поясом шахіда"

Ветеран одного з російських спецпідрозділів вважає, що характер пошкоджень вагону говорить на користь версії терориста-смертника з «поясом шахіда».

Про це повідомляє російське видання «Известия».

«Якщо аналізувати те, як вигнуті двері вагонів, то можна припустити, що висота вибухового пристрою у момент детонації була на 80-120 см, об'єм вибухової речовини від 200 до 350 г. Побічно це може свідчити про смертника — вибуховий пристрій знаходився на тілі, в районі пояса. Був це саморобний вибуховий пристрій або штатний боєприпас, покаже слідство, але характерних отворів від осколків протипіхотних боєприпасів на обшивці вагону немає, якщо судити по фотографіях і відео, опублікованими в мережі і в ЗМІ. Велика кількість крові на стінах вагона також може говорити про смертника – його тіло розірвало. Кров поранених – на підлозі. А ось на стінах вагона, швидше за все, останки смертника», – пояснив колишній російський спецназівець.

Правда, в мережі деякі фахівці вже роблять припущення про те, що вибух в петербурзькому метро влаштували не смертники, а праві російські націоналісти. Але націоналісти ніколи не тяжіли до подібних акцій і вже точно ніколи не ставали смертниками. Як розповів «Известиям» оперативний співробітник ФСБ Росії, що працює по темі екстремізму, швидше за все, праві націоналісти не мають до вибуху відносин.

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«Почерк не їх, — відзначило джерело «Известий». — Вони віддають перевагу не таким потужним зарядам і не влаштовують вибухи в транспорті. Тут же заряд спрацював на рівні пояса, тобто це міг бути смертник або щось перевозили в рюкзаку. Наприклад, «накопали» снаряди часів війни. Але вибух був би іншим. Версії будувати зарано, надто мало інформації. Але якщо це ісламісти, то вже найближчим часом вони візьмуть на себе відповідальність за вибух».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 квітня, в метро в Санкт-Петербурзі прогримів вибух. Зараз всі станції петербурзької підземки закриті на вхід і вихід.

Раніше Путін прокоментував вибух на синій гілці метро Санкт-Петербурга. Говорячи про причини, він зазначив, що ще рано робити висновки: усе покажуть результати розслідування.