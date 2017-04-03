Кількість загиблих під час теракту в Петербурзі зросла до 11 людей

За уточненими даними Національного антитерористичного комітету кількість жертв теракту в Санкт-Петербурзі 3 квітня склала 11 осіб, в лікарнях міста перебувають 45 постраждалих.

Про це йдеться в повідомленні інформаційного центру НАК, що надійшов до РБК.

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"В результаті вибуху за уточненими даними, загинули 11 людей, 45 постраждалих перебувають у лікарнях", - йдеться в повідомленні відомства.

У НАК також підтвердили інформацію про виявлення другого вибухового пристрою в петербурзькій підземці.

"На станції "Площа Повстання" був виявлений і вчасно знешкоджений підозрілий предмет, який виявився саморобним вибуховим пристроєм, начиненим вражаючими елементами і готовим до застосування", - повідомили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня в метро в Санкт-Петербурзі на перегоні між станціями метро "Сінна площа" та "Технологічний інститут" прогримів вибух.

Раніше міністр охорони здоров'я рф Вероніка Скворцова повідомила, що в результаті теракту в метро Санкт-Петербурга загинуло 10 осіб.