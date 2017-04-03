У Петербурзі на "Площі повстання" знешкодили саморобну вибухівку

У Санкт-Петербурзі на "Площі повстання" в Петербурзі знешкоджено саморобний вибуховий пристрій. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву Національного антитерористичного комітету.

Видання зазначає, що на станиції метро "Площа повстання" була виявлена, а потім знешкоджено саморобна вибухівка.

"На станції метро "Площа Повстання" в Санкт-Петербурзі було виявлено та своєчасно знешкоджено саморобний вибуховий пристрій", - сказали в НАК.

Читайте такожУ Петербурзі після вибуху в метро міський транспорт возить людей безкоштовно - ЗМІ

ЗМІ пишуть, що спецслужби і правоохоронні органи продовжують в оперативному режимі здійснювати заходи з виявлення та попередження терористичних загроз.

Як повідомляв УНІАН раніше, сьогодні в метро в Санкт-Петербурзі на перегоні між станціями метро «Сінна площа» та «Технологічний інститут» прогримів вибух. Загинули щонайменше 10 людей, десятки отримали поранення.