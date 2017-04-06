Теракт в Петербурзі: у СК РФ заявили про затримання восьми причетних до вибуху

У справі про теракт в метро Санкт-Петербурга затримано вісім осіб.

Як йдеться в повідомленні на сайті Слідчого комітету РФ, шестеро були затримані в Петербурзі і двоє в Москві.

«За результатами проведеного комплексу слідчих дій і оперативно-розшукових заходів спільно з ФСБ Росії і МВС Росії сьогодні, 6 квітня, затримано 6 осіб в Санкт-Петербурзі і 2 людини в Москві, причетних до теракту», – повідомляє СК РФ.

Так, затримано Сейфулла Хакімова, Ібрагибжона Єрматова, Дилмурода Муідінова, Бахрама Ергашева, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалімова, Шохіста Карімова і Содіка Ортікова.

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«У місцях проживання названих осіб вилучено вибуховий пристрій, ідентичний виявленому на станції «Площа Повстання» санкт-петербурзького метрополітену, вогнепальну зброю та боєприпаси. Найближчим часом планується звернення до суду з клопотанням про обрання підозрюваним запобіжного заходу», – заявили в російському Слідкомі, додавши, що розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, в Санкт-Петербурзі 3 квітня під час відправлення поїзда метро зі станції «Сінна площа» в напрямку станції «Технологічний інститут» стався вибух. Потужність вибухового пристрою оцінили в 200-300 г в тротиловому еквіваленті. Загинули 14 людей.