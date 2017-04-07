США попередили Росію про нанесення удару по авіабазі в Сирії

США попередили російських військових про нанесення удару по авіабазі в Сирії. Про це заявив представник Пентагону Джефф Девіс, передає Reuters.

За його словами, американські військові кілька разів поспілкувалися з росіянами перед ударом, використовуючи лінію зв'язку, яка була налаштована для уникнення випадкових зіткнень в Сирії в ході боротьби з ІД.

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Він заявив, що ракети не потрапили в зони, де, ймовірно, перебували російські військові.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня збройні сили США завдали ракетного удару по авіабазі урядових військ президента Башара Асада. Два військових кораблі США, розташованих в Середземному морі, випустили щонайменше 50 ракет "Томагавк".

Раніше президент США Дональд Трамп в розмові з кількома конгресменами допустив, що Вашингтон використає збройні сили у відповідь на хімічну атаку в Сирії.

Перед цим президент США Дональд Трамп заявив, що уряд президента Сирії Башара Асада "перетнув " червону межу" після хімічної атаки в провінції Ідліб, жертвами якої стали мирні жителі.

Трамп зазначив, що хімічна атака вивела конфлікт у Сирії "на абсолютно новий рівень", а його ставлення до президента Сирії Башара Асада "дуже сильно змінилося".