Не нещасний випадок: у Туреччині назвали терактом потужний вибух у Діярбакирі

13:52, 12 квітня 2017
Світ
2220 0

У МВС країни заявили, що напад був скоєний через тунель, який був проритий під будівлею.

Вибух у місті Діярбакир / REUTERS

МВС Туреччини заявило, що вибух у турецькому місті Діярбакир, який пролунав 11 квітня та забрав життя трьох людей, був терактом. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Сюлейман Сойлу, пише "Радіо свобода" з посиланням на місцевий телеканал.

Чиновник заявив, що напад був скоєний через тунель, який був проритий під будівлею.

Читайте такожУ Туреччині на текстильній фабриці пролунав вибух - стався витік отруйної речовини (фото, відео)

При цьому напередодні міністр заявляв, що вибух стався через нещасний випадок під час ремонтних робіт у відділенні, де ремонтували бронетехніку.

Як повідомляв УНІАН раніше, у турецькому місті Діярбакир, яке в основному населяють курди, пролунав вибух, кілька осіб дістали поранення.

Очевидці повідомляли, що внаслідок вибуху виник великий стовп диму, який здіймався навколо навколишніх будинків.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #загиблі#Туреччина#теракт