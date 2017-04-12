Не нещасний випадок: у Туреччині назвали терактом потужний вибух у Діярбакирі

МВС Туреччини заявило, що вибух у турецькому місті Діярбакир, який пролунав 11 квітня та забрав життя трьох людей, був терактом. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Сюлейман Сойлу, пише "Радіо свобода" з посиланням на місцевий телеканал.

Чиновник заявив, що напад був скоєний через тунель, який був проритий під будівлею.

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При цьому напередодні міністр заявляв, що вибух стався через нещасний випадок під час ремонтних робіт у відділенні, де ремонтували бронетехніку.

Як повідомляв УНІАН раніше, у турецькому місті Діярбакир, яке в основному населяють курди, пролунав вибух, кілька осіб дістали поранення.

Очевидці повідомляли, що внаслідок вибуху виник великий стовп диму, який здіймався навколо навколишніх будинків.