У Туреччині пролунав потужний вибух, є поранені (фото)
Кілька осіб отримали поранення.
У турецькому місті Діярбакир, яке в основному населяють курди, пролунав вибух, кілька осіб дістали поранення, повідомляє Reuters.
Очевидці повідомляють, що внаслідок вибуху виник великий стовп диму, який здіймався навколо навколишніх будинків.
Читайте такожВибух біля церкви в Єгипті: опубліковано відео підриву смертника
Представники силових структур повідомили, що кілька осіб поранені в результаті вибуху. Також сказано, що не вдалося одразу ж встановити причину вибуху.
Водночас, як повідомляє турецьке видання The Daily Sabah, внаслідок вибуху щонайменше чотири особи дістали поранення.
Вибух стався поруч з будівлею місцевих правоохоронних органів.
#Diyarbakır'dan yeni görüntüler... https://t.co/y0y7XAZjEhpic.twitter.com/110GMgt8LX— Habertürk (@Haberturk) April 11, 2017