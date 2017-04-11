У Туреччині пролунав потужний вибух, є поранені (фото)

У турецькому місті Діярбакир, яке в основному населяють курди, пролунав вибух, кілька осіб дістали поранення, повідомляє Reuters.

Очевидці повідомляють, що внаслідок вибуху виник великий стовп диму, який здіймався навколо навколишніх будинків.

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Представники силових структур повідомили, що кілька осіб поранені в результаті вибуху. Також сказано, що не вдалося одразу ж встановити причину вибуху.

Водночас, як повідомляє турецьке видання The Daily Sabah, внаслідок вибуху щонайменше чотири особи дістали поранення.

Вибух стався поруч з будівлею місцевих правоохоронних органів.