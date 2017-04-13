Супутники США побачили, як Кім Чен Ин готується "ядерним залпом" привітати свого діда (відео)
15:17, 13 квітня 2017Світ
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Північна Корея готується випробувати нову ядерну ракету.
КНДР готується випробувати нову ядерну ракету 15 травня / скріншот
Нові супутникові знімки американських спецслужб зафіксували активну діяльність на базі, де війська Північної Кореї проводять свої ядерні випробування.
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15 квітня на честь дня народження засновника країни Кім Ір Сена - Пхеньян може запустити ядерну ракету.
Трамп пригрозив у разі необхідності використовувати проти Пхеньяну атомні підводні човни.
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