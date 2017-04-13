Супутники США побачили, як Кім Чен Ин готується "ядерним залпом" привітати свого діда (відео)

Північна Корея готується випробувати нову ядерну ракету.

Нові супутникові знімки американських спецслужб зафіксували активну діяльність на базі, де війська Північної Кореї проводять свої ядерні випробування. Читайте такожКНДР може застосувати хімічну зброю - прем'єр Японії 15 квітня на честь дня народження засновника країни Кім Ір Сена - Пхеньян може запустити ядерну ракету. Трамп пригрозив у разі необхідності використовувати проти Пхеньяну атомні підводні човни.

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