Супутники США побачили, як Кім Чен Ин готується "ядерним залпом" привітати свого діда (відео)

15:17, 13 квітня 2017
Світ
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Північна Корея готується випробувати нову ядерну ракету.

Північна Корея готується випробувати нову ядерну ракету /

Нові супутникові знімки американських спецслужб зафіксували активну діяльність на базі, де війська Північної Кореї проводять свої ядерні випробування.

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15 квітня на честь дня народження засновника країни Кім Ір Сена - Пхеньян може запустити ядерну ракету.

Трамп пригрозив у разі необхідності використовувати проти Пхеньяну атомні підводні човни.

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Теги: #КНДР#ядерна зброя