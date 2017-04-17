ФСБ показала відео затримання можливого організатора вибуху в Петербурзі

Федеральна служба безпеки Росії передала ЗМІ відео затримання імовірного організатора кривавого теракту в петербурзькому метро. Про це повідомляє РБК.

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На відеозапис потрапив момент, коли люди з нашивками "ФСБ" на куртках вибігають з автомобіля і біжать за чоловіком по доріжці між кущами. На наступних кадрах видно чоловіка, що лежить на землі.

На запитання з-за кадру "Прізвище, ім'я?" чоловік відповідає: "Азімов, Аброр".

Після цього його запитують: "За що затримані, здогадуєтеся?". У відповідь підозрюваний відповідає: "Так". Під час обшуку у нього знаходять пістолет, в обоймі кілька патронів. Розібравши його, співробітники ФСБ заявляють: "Бойовий". Також у чоловіка знайшли пакет з мобільним телефоном.

На момент написання новини на офіційному сайті ФСБ РФ відео ще не з'явилося, але ряд російських ЗМІ його отримали. РБК виклало ролик на каналі в YouTube.

У понеділок вдень ФСБ РФ повідомила про затримання одного з організаторів теракту в метро Санкт-Петербурга.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Санкт-Петербурзі 3 квітня під час відправлення поїзда метро зі станції «Сінна площа» в напрямку станції «Технологічний інститут» стався вибух. Потужність вибухового пристрою оцінили в 200-300 г у тротиловому еквіваленті. За даними міністра охорони здоров'я РФ Вероніки Скворцової, загинули 14 людей, в лікарнях перебувають 49 постраждалих.