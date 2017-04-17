У Росії затримали одного із організаторів теракту у петербурзькому метро

У Росії в Одинцовському районі Московської області затримали одного з передбачуваних організаторів теракту в метро Санкт-Петербурга Аброра Азімова. Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на Центр громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ РФ.

"ФСБ в рамках порушеної СК Росії кримінальної справи за фактом терористичного акту 3 квітня в метрополітені міста Санкт-Петербурга в Одинцовському районі Московської області затриманий один з організаторів розслідуваної злочину, виходець з Центрально-азіатського регіону Азімов Аброр Ахраловіч, 1990 року народження", йдеться в повідомленні ЦГЗ.

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У тексті зазначається, що затриманий здійснив підготовку терориста-смертника Джалілова. В даний час Азімов доставлений для проведення слідчих дій в Слідчий комітет Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Санкт-Петербурзі 3 квітня під час відправлення поїзда метро зі станції «Сінна площа» в напрямку станції «Технологічний інститут» стався вибух. Потужність вибухового пристрою оцінили в 200-300 г в тротиловому еквіваленті. За даними міністра охорони здоров'я РФ Вероніки Скворцової, загинули 14 людей, в лікарнях перебувають 49 постраждалих.