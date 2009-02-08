Чорногорія не може потрапити до СОТ через Україну?
Київ вимагає додаткові деталі
Власті Чорногорії зажадали від України пояснень щодо намірів Києва заблокувати прийом колишньої югославської республіки до Світової торговельної організації (СОТ), повідомило в неділю бєлградське інформаційне агентство Бета з Підгориці.
Очікувалося, що членство Чорногорії у СОТ буде ухвалене на засіданні Генеральної ради організації 3 лютого, але ця процедура була відкладена через загрозу вето з боку України, яка зажадала додаткових деталей про торговельну діяльність цієї країни.
Оскільки товарообмін між Чорногорією і Україною невеликий, політичні аналітики в Підгориці припускають, що рішення українців мало політичний відтінок, пише РІА "Новости". Чорногорія могла "стати об`єктом тиску з боку Києва через зміцнення її відносин з Москвою". За іншою версією, Україна "могла виступити провідником ідей деяких західноєвропейських країн, які прагнуть загальмувати участь Чорногорії у СОТ".
Чорногорська влада чекає, що найближчими днями посольство України в Підгориці дасть роз`яснення з цього питання.