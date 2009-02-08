Чорногорія не може потрапити до СОТ через Україну?

Власті Чорногорії зажадали від України пояснень щодо намірів Києва заблокувати прийом колишньої югославської республіки до Світової торговельної організації (СОТ), повідомило в неділю бєлградське інформаційне агентство Бета з Підгориці.

Очікувалося, що членство Чорногорії у СОТ буде ухвалене на засіданні Генеральної ради організації 3 лютого, але ця процедура була відкладена через загрозу вето з боку України, яка зажадала додаткових деталей про торговельну діяльність цієї країни.

Оскільки товарообмін між Чорногорією і Україною невеликий, політичні аналітики в Підгориці припускають, що рішення українців мало політичний відтінок, пише РІА "Новости". Чорногорія могла "стати об`єктом тиску з боку Києва через зміцнення її відносин з Москвою". За іншою версією, Україна "могла виступити провідником ідей деяких західноєвропейських країн, які прагнуть загальмувати участь Чорногорії у СОТ".

Чорногорська влада чекає, що найближчими днями посольство України в Підгориці дасть роз`яснення з цього питання.