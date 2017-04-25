Обама вперше виступив із промовою після того, як залишив пост президента

Барак Обама у своєму першому публічному виступі після того, як залишив пост президента США, заявив про намір зайнятися роботою з молоддю, передає РБК з посиланням на Associated Press.

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На форумі, який пройшов у понеділок, 24 квітня, в університеті Чикаго, розташованому поряд із президентською бібліотекою, колишній американський лідер розповів про свій досвід становлення організатором співтовариства.

Екс-президент дав поради студентам щодо того, як досягти лідерства в суспільстві, в якому знаходишся, а також з приводу поведінки в соціальних мережах.

Агентство відзначає, що за весь час свого виступу Обама жодного разу не згадав ім'я нинішнього президента США Дональда Трампа, а також не торкався економічних і політичних питань.

Колишній глава держави розповів про свої плани почати готувати молодь до політичної діяльності, в тому числі в таких сферах, як судові реформи і фінансування політики. «Найважливіша річ, яку я можу зараз зробити - це допомогти в підготовці лідерів нового покоління, щоб вони могли прийняти естафету для початку зміни світу», - сказав Обама.

За інформацією газети The Washington Post, весь цей час Обама перебував на тихоокеанському острові Тетіароа, куди він виїхав після складання повноважень. Там, уточнює джерело, він збирався писати мемуари про свою діяльність та життя в Білому домі.